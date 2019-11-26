8 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского и Золотое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции украинских военных у Васильевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.