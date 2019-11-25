Штаб ООС не заметил минометный обстрел в Луганской области

По официальной информации пресс-центра ООС, 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В то же время жители Луганской области сообщают об обстрелах из тяжелых минометов и артиллерии.

Обстрел со стороны российских террористов начался около 20:55 в районе Троицкого и Светлодарской дуги со стороны Первомайска. Также жители Золотое сообщали около 21:50 об обстреле из тяжелых минометов и бое в районе хутора Вольный, что между Золотое-4 и Золотое-5.

Чуь позже, около 23:00 российские боевики открывали огонь из тяжелых минометов либо артиллерии со стороны оккупированных территорий в районе Стаханова и Кировска.

Тем не менее, по официальной информации от пресс-центра, ООС в Луганской области зафиксирован всего 1 обстрел из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе Золотое.

В Донецкой области под обстрелом из минометов оказались позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй и Майорска.

Также боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино, Павлополь, Новолуганское, Луганское и Зализне.

Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один — боевую травму.