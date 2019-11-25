Гайдай в Киеве представил проект строительства железной дороги до Станицы Луганской и Счастья

Сегодня в Киеве состоялось заседание «круглого стола» относительно развития железнодорожной инфраструктуры как составляющей социально-экономического развития Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предоставил оценку экономического влияния присоединения железнодорожной ветки «Лантратовка - Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети железнодорожного сообщения.

«Реализация этого масштабного инфраструктурного проекта будет иметь не только экономический эффект, но и большое социальное и политическое влияние на развитие ситуации в области. Ведь сегодня у нас девять отсоединенных он государственной железнодорожной сети районов. Важно, что благодаря строительству нового участка мы получим сообщение со Станицей Луганской. То есть, нашим гражданам не нужно будет преодолевать сотни километров до ближайшей станции», - подчеркнул он.

Сергей Гайдай отметил, что реализация проекта рассчитана на три года. По шесть месяцев необходимо на разработку технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, два года - непосредственно на строительство пути.

Глава Луганщины сообщил, что на сегодня есть несколько вариантов присоединения железнодорожной ветки «Лантратовка - Кондрашевская-Нова» до железнодорожной сети Украины, предложенные «Укрзализныцей».

Длина участка составляет от 45 до 60 Км. Наиболее оптимальный вариант должны выбрать во время подготовительных работ.

«Строительство позволит создать новые рабочие места и расширить перспективы для бизнес среды региона, - акцентировал Сергей Гайдай. - В энергетическом секторе наличие новой железной дороги позволит модернизировать Луганскую ТЭС в городе Счастье и стабилизировать работу угольных предприятий области».

Кроме того, это на 10% уменьшит логистические издержки товаропроизводителей, увеличит на 3 500 000 тонн в год объемов грузоперевозок и на 2 500 000 человек - пассажироперевозок. Одновременно значительно уменьшится разрушение автодорог Луганщины, которые сейчас перегружены из-за движения крупнотоннажного транспорта.

Участники «круглого стола» обсудили механизмы взаимодействия органов власти на центральном и региональном уровнях, реальные возможности привлечения средств международных финансовых организаций для строительства железнодорожного пути.

На заседании также рассмотрены потенциальные направления социально-экономического развития Луганской области после реализации этого инфраструктурного проекта.

По итогам достигнута договоренность по изготовлению технико-экономического обоснования на строительство новой колеи.