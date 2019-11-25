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В Раде обвиняют Геруса в государственной измене за импорт электроэнергии из РФ

Сегодня, 13:00 citynews.net.ua | Напечатать

Действия главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России, должны расследовать антикоррупционные органы. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко.

По его мнению, Герус, лоббируя поправку относительно импорта российской электроэнергии, руководствовался личным интересом, и это должно стать предметом расследования антикоррупционных органов. Об этом сообщает РБК.

«Мы подготовили заявления, в том числе и в антикоррупционные органы, по этому народному депутату. Поскольку видим и подозреваем, что за этим стоит личный интерес обогащения. И, что наиболее цинично, в пользу компаний российских, находящихся под международными санкциями, под санкциями Госдепа США», — сообщил Наливайченко.

Также о негативных последствиях заявил и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Остановились угольные шахты. Остановились блоки тепловых электростанций. И такими действиями Геруса и команды, которая создалась вокруг него в комитете энергетики и жилищно-коммунальных услуг, есть большая угроза развала внутренней энергетической системы Украины и подрыва энергетической безопасности государства, что может очень серьезно в перспективе угрожать не просто государственной безопасности, а существованию, обеспечению независимости нашего государства», — сказал Волынец

Михаил Волынец также заявил о неправдивости заявлений Геруса о том, что принятием законопроекта О внесении изменений в закон О рынке электроэнергии (№ 2233) импорт российской электроэнергии остановлен. Волынец подчеркнул, что российская электроэнергия будет поставляться на рынок «на сутки вперед», а также через Беларусь, для чего, по его прогнозу, будет создан аналог коррупционного предприятия «Росукрэнерго», которое действовало ранее.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП возбудить уголовное дело против Геруса за возможную государственную измену и злоупотребление властью в связи с инициированным им импортом электроэнергии из РФ.

4 декабря Верховная рада приняла законопроект «О внесении изменений в закон ‚О рынке электроэнергии‘ (№ 2233), которым, в частности, ограничивается продажи и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок ‚на сутки вперед‘, который является ценообразующим для всех сегментов рынка.

Импорт электроэнергии из России был возобновлен после четырехлетнего перерыва с 1 октября благодаря ‚поправке Геруса‘. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.


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