России не нравится идея Зеленского построить стену на границе с оккупированными территориями

В России отреагировали на заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности «строительства стены» на границе с оккупированным Донбассом и назвали его контрпродуктивным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают росСМИ.

Руденко отметил, что главная задача РФ на встрече «нормандской четверки» в Париже — это якобы подтверждение приверженности Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям.

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — заявил он.

Напомним, Ермак заявил, что украинская власть в случае провала нормандской встречи и минского процесса готова строить стену на Донбассе. По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться».