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Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Остальные обстрелы сосредоточились на позициях сил ООС в Донецкой области, где террористы вели обстрел Широкино из минометов калибра 82 мм, неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.
Также под обстрелом оказались и Новолуганское, Луганское, Травневе и Зайцево, где боевики вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.


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