Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Остальные обстрелы сосредоточились на позициях сил ООС в Донецкой области, где террористы вели обстрел Широкино из минометов калибра 82 мм, неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались и Новолуганское, Луганское, Травневе и Зайцево, где боевики вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.