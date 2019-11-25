Украина направила в Гаагу сообщение о внесудебных казнях 9 военнослужащих ВСУ российской армией

ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд совершения РФ внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского Статута адвокатами «Украинского Хельсинского союза по правам человека» совместно с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз войска Донского» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014–2019 годов.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Ранее ГПУ было направлено в МКС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых «ДНР» — Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.