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Для жителей Луганской и Донецкой областей представят уникальный спектакль о психологическом насилии

Вчера, 19:01 citynews.net.ua | Напечатать

Психологическое насилие трудно распознать, так как часто оно выглядит как любовь и забота. В то же время отношения, в которых присутствует психологическое насилие, могут разрушить самооценку, привести к развитию тревоги и депрессии.

Жители шести городов Луганской, Запорожской и Донецкой областей смогут принять участие в интерактивном социальном проекте, который пройдет в рамках международной акции «16 дней против насилия в отношении женщин и девушек».

Этот проект был инициирован Программой ООН по восстановлению и развитию мира с целью углубить понимание того, насколько широким является понятие насилия. В частности, одной из самых острых проблем гендерно обусловленного насилия является то, что оно часто остается невидимым - как для посторонних лиц, так и для самих жертв этого насилия.

«Гупьошка» - театральное представление, разработанное театром Teatromania в партнерстве с UN Women Ukraine, демонстрирует различные формы психологического насилия и то, какое влияние оно имеет. Социальная драма режиссера Антона Тельбизова поставлена по пьесе Василия Сигарева, где главная героиня находится в токсичных отношениях с мужем-абьюзером.

К сожалению в Украине некоторые женщины считают насилие приемлемым и даже склонны обвинять его жертв в том, что они могут быть в чем-то виноваты.
Поэтому, чтобы наглядно доказать, что насилие, кроме физического, бывает также психологическим, экономическим или сексуальным, всех желающих приглашают посмотреть этот спектакль, главная особенность которого - в его интерактивности.

Зрителей ждет не просто наблюдение за историей насилия, контроля и уныния. Посетители смогут также стать участниками интерактивной инсталляции, которая раскроет около 50 признаков насилия - как очевидных, так и скрытых. Каждый зритель сможет самостоятельно выбрать собственный перечень признаков, которые, по его мнению, более всего характеризуют насилие. 

Где посмотреть спектакль «Гупьошка»:

7.12 - Соледар, Донецкая область. Время: 12:00 - 14:00.
Адрес: Соледарский городской Центр культуры и народного творчества, ул. Парковая, 3а.
8.12 - Волноваха, Донецкая область. Время: 12:00 - 14:00.
Адрес: Дом детского и юношеского творчества, ул. 51 ОМБР, 3.
10.12 - Северодонецк, Луганская область. Время: 17:00-19:00.
Адрес: Северодонецкий городской Дворец культуры, проспект Химиков, 28 (большой зал).

   


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