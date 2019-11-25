У Зеленского хотят поменять Конституцию для децентрализации оккупированного Донбасса

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате», но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», сообщает корреспондент «Европейской правды», который принимает в ней участие.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации», — заявил он. «Ни о какой федерализации речь не идет», — добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — добавил он.

Андрій Єрмак у Лондоні пояснює з чим Україна їде до Парижа, серед ідей - нова формула як представляти території в Мінську: замість невизнаних представників - спортсмени і діячі культури pic.twitter.com/UQqDJTKQVw — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) December 5, 2019

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в «Нормандском формате», который был согласован четырьмя государствами.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств», — рассказал он