В Украине стало в 2 раза меньше желающих в союз с Россией

В Украине стало в 2 раза меньше желающих в союз с РоссиейВчера, 14:18
53% граждан уверены, что Украина должна в перспективе присоединиться к Европейскому союзу, Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном выбирают 13%.
Такие данные были получны в результате опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 4–19 ноября 209 года.
53% опрошенных уверены, что Украина должна в перспективе войти в ЕС, 14% - что в Таможенный союз ЕАЭС.
Четверть респондентов - 24% - считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ЕАЭС.
Временная динамика ответов на этот вопрос - куда нужно идти Украине:
Если бы Вы должны были избрать только один вариант, то к какому Союза, на Ваш взгляд, Украина, скорее всего, в перспективе должна присоединиться?
|Травень
2014 р.
|Жовтень
2017 р.
|Серпень
2018 р.
|Листопад
2019 р.
|ЕС
|50,5
|49,3
|50,7
|52,6
|К РФ и Беларуси
|21,4
|10,8
|10,9
|12,9
|Никуда
|17,4
|26,3
|32,5
|24,0
|Не знаю
|10,6
|13,5
|5,9
|10,5
Опрос при финансовой поддержке представительства ЕС в Украине проведен 4-19 ноября 2019 года среди 2041 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах во всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.