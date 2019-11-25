В Украине стало в 2 раза меньше желающих в союз с Россией

53% граждан уверены, что Украина должна в перспективе присоединиться к Европейскому союзу, Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном выбирают 13%.

Такие данные были получны в результате опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 4–19 ноября 209 года.

53% опрошенных уверены, что Украина должна в перспективе войти в ЕС, 14% - что в Таможенный союз ЕАЭС.

Четверть респондентов - 24% - считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ЕАЭС.

Временная динамика ответов на этот вопрос - куда нужно идти Украине:

Если бы Вы должны были избрать только один вариант, то к какому Союза, на Ваш взгляд, Украина, скорее всего, в перспективе должна присоединиться?

Травень

2014 р. Жовтень

2017 р. Серпень

2018 р. Листопад

2019 р. ЕС 50,5 49,3 50,7 52,6 К РФ и Беларуси 21,4 10,8 10,9 12,9 Никуда 17,4 26,3 32,5 24,0 Не знаю 10,6 13,5 5,9 10,5





Опрос при финансовой поддержке представительства ЕС в Украине проведен 4-19 ноября 2019 года среди 2041 граждан от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах во всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.