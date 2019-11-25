В Киеве покажут представление-инсталляцию от школьников с Востока Украины

4-5 декабря в PostPlay Театре в Киеве состоятся показы нарративного представления-инсталляции «Город с собой». Спектакль создан школьниками из прифронтовых городов Востока Украины – Николаевки, Попасной и Бахмута, под руководством режиссера Георга Жено, художественного руководителя «Театра переселенцев». «Мы создаем живые инсталляции о наших городах. Для этого мы собирали информацию о каждом из них и личные истории – подростков и взрослых людей. Это была ответственная документальная работа. Мы много работали над нашими движениями и чувствами, размышляя, как и зачем мы это делаем, и сами себе отвечали на эти вопросы во время репетиций», – рассказала участница проекта Евгения Стрижкова, школьница из Попасной, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа центре.

Цель проекта – реабилитация школьников, пострадавших в результате войны на Востоке Украины. «Для нас важно создать безопасное пространство, в котором дети наравне со взрослыми смогут проговаривать очень сложные, травматические темы, но так, чтобы это травму лечить, и развиваться», – рассказывает драматург Дэн Гуменной. Проект реализуют при поддержке Министерства иностранных дел Германии и их программы «Восточное партнерство». С украинской стороны проект реализует «PostPlay Театр», с немецкого – организации «Media Frontline» и «Agency for Safe Space».

«До участия в проекте я даже не задумывался, столько могу знать о своем городе и других. У каждого из них своя история, но есть и общая – с начала войны в Донбассе. Все мы пережили эти стрессовые ситуации. Мы не можем повлиять на ситуацию непосредственно, но можем рассказывать об этом языком культуры, чтобы люди, которые могут повлиять, услышали и начали действовать», -рассказал Егор Макаренко, школьник из Попасной.

«Также мы хотим показать, что Донбасс – это не только война, потому что это очень обобщенное видение. У нас есть много замечательных мест, есть хорошие истории, и люди, которые видят свое будущее. С каждым днем ​​там меняется мировоззрение. Все эти проекты выносятся на обсуждение, и чем больше будет у нас подобных инициатив – тем быстрее все общество выйдет на новый уровень осознания и действий. Благодаря этим проектам я полюбила свой город, и поняла, что город – это люди и их отношение к городу и друг другу», – говорит Евгения Стрижкова.

Показы уже прошли во всех трех городах, также Львове и Харькове. «Две премьеры спектакля состоялись на второй по значимости сцене Австрии, в Фолькстеатре, в рамках украинского-австрийского года культуры при поддержке Украинского института», – отметил Дэн Гуменный. После этого спектакль отправится в Берлин.

Также совместно с «Громадським телебаченням» создают короткий фильм.