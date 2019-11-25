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В Лисичанске угонщик установил «рекорд» по содержанию алкоголя в крови

Вчера, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Минувшим вечером в Лисичанске патрульной полиции поступил вызов об угоне автомобиля. Владелец обнаружил пропажу своего ВАЗ 2101 и немедленно сообщил об этом на линию 102.

Патрульные начали поиски похищенного авто и вскоре обнаружили похожий по приметам автомобиль на улице Генерала Потапенко.

За рулем находился 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Во время осмотра в медицинском учреждении, в организме водителя зафиксировали рекордное количество алкоголя - 4,82 промилле, что в более чем в 24 раза превышает допустимую норму.

 

В дополнение ко всему, человек еще и не имел водительского удостоверения. В отношении гражданина патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения и вынесли постановление по части 2 статьи 126 КУоАП за езду без соответствующих документов.

После составления админматериалов задержанного патрульные передали следственно-оперативной группе для установления обстоятельств по сообщению о завладении транспортным средством, и что ему грозит уголовная ответственность.


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В Лисичанске угонщик установил «рекорд» по содержанию алкоголя в крови » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня