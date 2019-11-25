4 декабря российские террористы 3 раза нарушили режим прекращения огня

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы дважды обстреляли Новолуганское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

1 вражеский обстрел зафиксирован у Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.