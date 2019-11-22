Российский чиновник из оккупированного Крыма пытался получить украинский загранпаспорт

На административной границе с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

«Вот это существо, потомственное, выехало утром из оккупированного Крыма на материковую Украину, по паспорту, через КПВВ Каланчак, сегодня. Когда задали вопрос: «Зачем тебе загранпаспорт Украины, ты единоросс, у тебя же все хорошо, должно быть». Ответ был такой: «Да, было дело, и прошло. С тем, что выдают в Крыму никуда не поедешь, а ездить хочется», — написал вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведчики получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

«Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации «Автоканал Севастополя», мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка», — говорится в сообщении.

За свои «заслуги» перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении.



