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9 декабря Лисичанск может остаться без воды и отопления

Сегодня, 15:01 citynews.net.ua | Напечатать

3 декабря, в Лисичанском городском совете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЕБтаНС) под председательством городского головы Сергея Шилина.

Лисичанскводоканал получил от ООО «Луганское энергетическое объединение» предупреждение от 22.11.2019 № 294 об обесточивании с 9.00 часов 9 декабря 2019 всех объектов предприятия, что приведет к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в городах Лисичанске, Новодружеске, Приволье.

Директор водоканала Сергей Лозиченко отметил, что вопрос отключения ЛКСП «Лисичанскводоканал» поднимается уже неоднократно и является актуальным для города в целом, однако существует острый вопрос задолженности по заработной плате сотрудникам предприятия, которые уже который месяц не получают денег за свою работу и увольняются.

По итогам продолжительной дискуссии члены комиссии приняли ряд решений. ООО «Энер ВОСТОК», ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали выполнять требования законов Украины относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоснабжения, особенно в период отопительного сезона. Руководителю ЛКСП «Лисичанскводоканал» члены комиссии поручили принять меры по оплате задолженности за потребленную электроэнергию ООО «Энер ВОСТОК» и ООО «ЛЭО» согласно договоренностям, КП «Лисичансктеплосеть» - приглушить котельные до технологического минимума на время отключения водоснабжения, начальникам отдела образования и отдела культуры городского совета в случае длительного отсутствия водоснабжения - внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае невозможности приостановить функционирование заведений.

В связи с отключением электроэнергии и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации членами комиссии было решено от имени городского совета направить письма руководству государства, области и силовых структур, а исполком Лисичанского городского совета, который состоялся сразу после заседания комиссии рекомендовал выделить из местного материального резерва ГСМ для подвоза воды на случай отключения, Управлению по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ и ЛКСП «Лисичанскводоканал» составить графики подвоза питьевой и технической воды населению.


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