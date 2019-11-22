В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном ограничено движение грузовиков по дорогам после снегопада с гололедом

По состоянию на утро 4 декабря движение по дорогам Северодонецке, Лисичанске и Рубежном полностью восстановлено для легковых автомобилей.

Для большегрузных автомобилей движение остается осложненным в районе подъемов на улицах Машиностроителей и Первомайской в ​​городе Лисичанске.

Пассажирский транспорт работает в обычном режиме. Осложнения движения автобусов наблюдается в районе Дибровке, и там уже работают соответствующие службы.

Полиция Луганской области призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники дорожной службы.

Также полицейские напоминают пешеходам, что во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз. При переходе проезжей части обращайте на сложные погодные условия, будьте внимательны и осторожны!