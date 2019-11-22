В Украине 70 автомобилей застряли в снегу

С начала осложнения погодных условий в снежной ловушке затряли 67 грузовиков и 3 легковушки. Как сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС Украины, автомобили застряли в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях.

В частности, начиная с 21:00 и до утра 3 декабря спасатели Кировоградской области помогли водителям 46 грузовых и 2 легковых автомобилей.

В Хмельницкой области спасатели вытащили из кювета автомобиль, в котором находились отец с 7-летним сыном. Их машина съехала с дороги из-за снегопада.

В Полтавской области спасатели отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.

В то же время в Ровенской области, а именно в Млыновском районе, спасатели ГСЧС с помощью тяжелой инженерной техники помогли отбуксировать 6 грузовиков.

В Харьковской области значительных осложнений дорожного движения не было. Спасатели ГСЧС только раз привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.