Как правильно перевозить крупные суммы денег через КПВВ в Донецкой и Луганской областях

28 ноября 2019 вступили в силу новые правила перевозки наличных через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

Приказом Минветеранов от 18.11.2019 № 92 «Об утверждении перечня и объемов ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров» установлено, что физическое лицо может перемещать наличные средства с временно оккупированных территорий на контролируемые Украины территории в сумме, не превышающей 50 000 гривен, или эквивалентной сумме в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении, а также в сумме, превышающей 50 000 гривен, или эквивалентной сумме в валюте, при условии согласования пере ищення этих средств с представителями координационного центра.

В направлении с контролируемых Украины территорий на временно оккупированных территориях можно перевозить не более 20 000 гривен, или эквивалент в иностранной валюте без подтверждающих документов об их происхождении.

Несмотря на разъяснительную работу, и в дальнейшем продолжаются нарушения этих требований гражданами, пересекающими линию разграничения.

Так, на днях сотрудниками Государственной фискальной службы Украины на КПВВ «Марьинка» пресечена попытка вывоза с временно неподконтрольной территории значительной суммы наличных средств без подтверждения происхождения.

При пересечении КПВВ на автомобиле ВАЗ 2107 с временно неподконтрольной территории по маршруту Донецк-Курахово, 47-летний гражданин пытался перевезти 634 000 гривен.