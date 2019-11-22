Спортсменки из Луганской области завоевали награды чемпионате Европы по пауэрлифтингу

На чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Каунасе луганские спортсменки выступили в составе сборной Украины.

Первую золотую медаль сборной команде Украины принесла представительница нашей области Кристина Леоненко в категории до 43 кг (город Попасная). Спортсменка получила малые серебряные медали в приседании и тяге результатам 92,5 и 112,5 кг соответственно и установила мировой рекорд в жиме среди спортсменок данной возрастной группы - 65,5 кг. Общая сумма составила 270,5 кг.

Еще одна представительница Луганской области Анита Колесник из Рубежного в категории до 63 кг завоевала малую серебряную награду в приседании с результатом 132,5 кг и стала в итоге четвертой сумма 345 кг.

А Елена Шаталова (Попасная) заняла седьмое место в категории до 57 кг с результатом 295 кг.

Тренеры наших спортсменок Виктор Урбан, Андрей Урбан, Анна Кадацкая.