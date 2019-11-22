5 декабря КПВВ «Гнутово» в Донецкой области не будет пропускать людей с оккупированных территорий

5 декабря КПВВ «Гнутово» в Донецкой области не будет пропускать людей с оккупированных территорийСегодня, 09:55
КПВВ «Гнутово» в Донецкой области временно прекратит пропуск граждан с/на оккупированные территории.
Как сообщили в пресс-центре ООС, в связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут.
Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения
Работа КПВВ «Гнутово» будет восстановлена в 8.00 6 декабря 2019.
Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.