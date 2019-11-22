3 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского, где вели огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: