3 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

3 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 09:16
3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского, где вели огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
- дважды вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- у Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.