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Обращение украинцев в ​​Швейцарии к Президенту Украины о встрече в «нормандском формате»

Сегодня, 13:51 citynews.net.ua | Напечатать

27 января общественные организации «Восток-SOS» и «Крим-SOS» презентуют годовой отчет, в котором расскажут об основных достижениях государства и общественного сектора в сфере обеспечения прав и свобод переселенцев. Мы, представители различных групп и ячеек Украинской в ​​Швейцарской Конфедерации, обращаемся к Президенту Украина.

Господин Президент! За возможность жить в независимом, своем государстве, пролито море крови многих поколений украинцев, кровь проливается и поныне! В конце 2013 - в начале 2014 года люди вышли с протестами не только против всеобъемлющей коррупции, произвола режима, отсутствия коммуникации с обществом, против несправедливости и ненасытности власти, но и ради собственного достоинства и права на возвращение в цивилизованный демократический мир, а не в колониальное или тоталитарное прошлое чужой империи.

9 декабря должна состояться встреча в «нормандском формате», на которой все ее участники будут представлять интересы прежде всего своих государств. Мы понимаем, чего хотят Франция, Германия и Россия.
И мы хорошо знаем, чего хотим мы, украинцы:

  • сохранение независимости собственного государства
  • возвращения наших оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма
  • вывода иностранных войск с нашей земли
  • возвращение Украине полного контроля над государственной границей
  • недопущения проведения любых выборов в присутствии оккупационных войск и их вооруженных коллаборационистов (опасность «автономии» под полным контролем РФ и затягивание войны)
  • недопущения выборов любых уровней в следующие несколько лет, учитывая разрушительное влияние российской пропаганды на население оккупированных территорий
  • запрета любой пророссийской автономии («особого статуса») на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и запрета оформления такого статуса в Конституции Украины на бессрочной основе (опасность раскола страны и гражданской войны)
  • недопущения проведения прямых переговоров с т.н. «ДНР» и «ЛНР». Такие переговоры означали бы подтверждение фейка Кремля о том, что Российская Федерация не контролирует оккупационные администрации.

Каждый компромисс по хотя бы одному из этих вопросов будет для нас крайне опасным. И ссылки на Минский протокол от 05.09.2014р., Комплекс мер по его выполнению от 11-12.02.2015р. и «Декларацию ...» от 12.02.2015 года - неразрешимыми, потому что мы понимаем, почему и когда эти документы были подписаны и мы хорошо знаем, что они не ратифицированы ни русской, ни украинской сторонами как международные правовые договоры. И «Декларация ...» не является договором, а лишь декларацией! Очевидно, что выполнение т.н. Минских соглашений и успешное - то есть победоносное для Украины - завершение российско-украинской войны - вещи далеко не тождественные!
Во время переговоров вы увидите перед собой не честного и открытого оппонента, а заклятого врага нашего государства, опытного и циничного, который хорошо осведомлен о широком поле для маневра и интерпретаций вышеупомянутых документов, понимает настроения других участников встречи и четко видит свою цель. Поэтому мы призываем Вас постоянно помнить о том, что режим в Кремле не хочет знать и не терпит ни консенсуса, ни сотрудничества, и его не растрогаешь ценностными подходами!
Вы, господин Президент Украины, должны твердо, последовательно и смело отстаивать интересы нашего государства и не идти ни на какие сомнительные компромиссы с государством-агрессором!
Мы решили обратиться к Вам по нескольким важным для нас причинам: мы хотим помочь украинцам построить свободное, богатое и безопасное правовое государство, как Швейцария. А еще потому, что в нас живет украинский дух, мы любим землю своих отцов и дедов и нам не безразлична судьба нашей Украины. Именно поэтому мы не останемся пассивно в стороне и будем делать все, что в наших силах, чтобы отстоять свободу и независимость Украины и укрепить ее шансы на достойное и счастливое будущее!

Обращение поддержали:

  • Швейцарско-украинское сообщество Support Ukraine (Schweizerisch-ukrainische Interessen-gemeinschaft Support Ukraine)
    Базельский центр Украинского общества в Швейцарии (Ortsgruppe Basel des Ukrainischen Vereins in der Schweiz)
    Украинский центр в Швейцарии «Украинцы в Берне» (Ortsgruppe des Ukrainischen Vereins «Ukrainer in Bern»)
    Украинский центр Центральной и Восточной Швейцарии (Ukrainischer Verein Zentral- und
    Ostschweiz)
    Женевский осередок Украинского общества в Швейцарии (Geneva Branch of Ukrainian
    Society in Switzerland)

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Обращение украинцев в ​​Швейцарии к Президенту Украины о встрече в «нормандском формате»

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