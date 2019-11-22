4 декабря Станично-Луганский район останется без электроэнергии - РЭС будет проводить ремонт и профилактику линий электропередач.

Как сообщили в райадминистрации, с 8:00 до 16:30 в Станично-Луганском районе запланировано прекращение подачи электроэнергии в населенных пунктах: Станица-Луганская, Валуйское, Макарово, Ольховое, Болотенное, Сизое, Пшеничное, Камышное, Паськово, Югановка, Колесниковка, Герасимовка.

Отключение света будет проведено в связи с регламентными работами Станично-Луганской РЭС.



