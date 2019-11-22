Экс-нардепа и владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго объявили в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III–VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III–VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины.

По данным ГПУ, бывшему народному депутату III–VIII созывов 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка, где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн.

27 сентября заочно вручили подозрение Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрдгривен банка «Финансы и Кредит».