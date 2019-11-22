В Станице 50 курьеров носили из оккупированного Луганска контрабандные сигареты и водку

Служба безопасности Украины перекрыла канал незаконного перемещения и сбыта в Украине фальсифицированной алкогольной и табачной продукции с временно неподконтрольной территории Луганской области.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей, проживающих по обе стороны от линии разграничения, нелегально ввозили из так называемой «ЛНР» контрафактный алкоголь и сигареты, в обратном направлении - потребительские товары. В схеме было задействовано около 50 грузчиков, каждый из которых ежедневно переправлял товар с помощью специальных промышленных тележек вместимостью до кубометра.

Накапливали фальсификат на подконтрольной части Луганщины в нескольких складах рядом с КПВВ «Станица Луганская». Контрафактные сигареты, которые имитируют известные бренды, произведены на временно оккупированной боевиками территории. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали наладить их сбыт в розницу и оптовыми партиями на контролируемой Украины части области. Алкогольный суррогат также изготовлены на «производственных мощностях» так называемой «ЛНР». Часть наличных от продажи подделок должна была поступать боевикам террористических группировок.

В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-с (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели шесть обысков по местам хранения контрафакта. В помещениях обнаружены контрафактные сигареты, емкости с алкосурогатом, потребительские товары, а также бухгалтерию злоумышленников. Общая стоимость товаров достигает 4 миллионов гривен.



Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к нелегальному перемещения подделок через линию разграничения.

Мероприятия по пресечению незаконной деятельности проводились во взаимодействии с Государственной фискальной службой Украины и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.