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В Станице 50 курьеров носили из оккупированного Луганска контрабандные сигареты и водку

Сегодня, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины перекрыла канал незаконного перемещения и сбыта в Украине фальсифицированной алкогольной и табачной продукции с временно неподконтрольной территории Луганской области.
Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей, проживающих по обе стороны от линии разграничения, нелегально ввозили из так называемой «ЛНР» контрафактный алкоголь и сигареты, в обратном направлении - потребительские товары. В схеме было задействовано около 50 грузчиков, каждый из которых ежедневно переправлял товар с помощью специальных промышленных тележек вместимостью до кубометра.
Накапливали фальсификат на подконтрольной части Луганщины в нескольких складах рядом с КПВВ «Станица Луганская». Контрафактные сигареты, которые имитируют известные бренды, произведены на временно оккупированной боевиками территории. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали наладить их сбыт в розницу и оптовыми партиями на контролируемой Украины части области. Алкогольный суррогат также изготовлены на «производственных мощностях» так называемой «ЛНР». Часть наличных от продажи подделок должна была поступать боевикам террористических группировок.
В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-с (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели шесть обысков по местам хранения контрафакта. В помещениях обнаружены контрафактные сигареты, емкости с алкосурогатом, потребительские товары, а также бухгалтерию злоумышленников. Общая стоимость товаров достигает 4 миллионов гривен.

 
Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к нелегальному перемещения подделок через линию разграничения.
Мероприятия по пресечению незаконной деятельности проводились во взаимодействии с Государственной фискальной службой Украины и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.


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