2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огн

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огнСегодня, 10:28
2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В Донецкой области российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.
Еще 4 вражеских обстрелов зафиксировано неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия;
Вблизи Лебединского и Авдеевки российские террористы вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, стрелкового оружия.