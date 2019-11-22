2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огн

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Донецкой области российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

Еще 4 вражеских обстрелов зафиксировано неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия;

Вблизи Лебединского и Авдеевки российские террористы вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, стрелкового оружия.