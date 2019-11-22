В Украине 67% женщин столкнулись с психологическим, физическим или сексуальным насилием

29 ноября В Северодонецке состоялась презентация результатов исследования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о насилии над женщинами, безопасности и благосостояния женщин в Украине.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, цель исследования, которое содержит количественный и качественный компоненты, проводилось с целью обеспечения основы для мотивированных решений и поддержки на различных уровнях, что будет способствовать достижению целей устойчивого развития и уменьшению количества случаев насилия над женщинами, улучшению услуг пострадавшим и повышению уровня безопасности женщин.

В рамках исследования проводились опросы среди женщин в возрасте от 18 до 74 лет, проживающих в Украине (в том числе на подконтрольной Правительству территории Донецкой и Луганской областей), а также обсуждение с экспертами, привлечение фокус-групп и основательные собеседования с женщинами, которые пережили насилие, чтобы подробнее изучить влияние, которое оно оказало на них.

Основные выводы исследования: большинство женщин озабочены проблемой насилия над женщинами, в том числе 64% из них говорят, что это распространенное явление.

Две трети (67%) женщин утверждают, что в возрасте 15 лет и старше они потерпели от психологического, физического или сексуального насилия со стороны партнера или другого лица. Почти каждая пятая женщина (19%) считает, что половой акт с женщиной без ее согласия оправдан, если это происходит в браке или между партнерами, живущими вместе.

Примерно каждая четвертая женщина (24%) обвиняет в совершении насилия пострадавших, например, считая, что насилие над женщинами часто спровоцировано самими жертвами.

Учитывая результаты и выводы указанного исследования, ОБСЕ предоставило рекомендации органам государственной власти и международным организациям по борьбе с насилием против женщин, а именно: дальнейшее совершенствование законодательной базы, укрепление систем мониторинг, сбора данных и повышения уровня осведомленности в обществе по вопросам насилия, создание сервисов оказания специализированной помощи жертвам насилия.

После презентации участники мероприятия обсудили значимость и актуальность для Украины исследованной тематики и отметили, что результаты являются содержательным аналитическим инструментом, которым можно пользоваться как органам государственной власти и местного самоуправления, так и неправительственным общественным организациям, работающим в указанной сфере.