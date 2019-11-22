В Украине создается «Украинская ассоциация военной медицины»

Медики украинских силовых структур создают организацию для профессионального развития и обмена опытом в формате всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация военной медицины». В нее смогут войти действующие военнослужащие медицинской службы и офицеры запаса.

«Это первая попытка объединения медиков всех силовых структур - Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы. Мы ожидаем представителей медицинской службы СБУ и всех, кому небезразлична судьба медицины в силовых структурах», - рассказал Всеволод Стеблюк, доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя Украинской военно-медицинской академии, председатель научно-методичного совета Украинской военно-медицинской академии, на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре.

Три основных направления работы организации - стандартизация процессов, обучения и клинические и научные исследования, которыми планируют охватить все сферы военной медицины. В структуре будет кластер организации охраны и экономики здоровья, хирургии, терапии, ментального здоровья, фармации, превентивной медицины, социально-психологический, культурологический и кластер медсестринства. Организация будет инициировать создание курсов повышения квалификации, научно-практических конференций, исследований.

«У нас есть цель построить единое медицинское информационное пространство. Наша команда получает жизненный и профессиональный опыт, который можно распространять на медицинскую службу силовых ведомств и укреплять обороноспособность нашего государства», - отметил Андрей Верба, доктор медицинских наук, председатель Украинской военно-медицинской академии, профессор кафедры хирургии Украинской военно-медицинской академии.

Вследствие постоянной практики в течение последних 5 лет украинские военные медики накопили уникальный опыт, которым важно делиться между собой и который нужно учитывать в подготовке молодых медиков, отметила Ольга Богомолец, доктор медицинских наук, профессор Украинской военно-медицинской академии, заместитель председателя правления Украинской военно-медицинской академии.

По замыслу учредителей, организация будет представлять Украину в мировом комитете военно-медицинских ассоциаций, который объединяет военных медиков большинстве стран мира. «До сих пор среди ее членов не было Украины, потому что у нас не было единого общественного объединения, которое бы представляло интересы военной медицины», - отметил Всеволод Стеблюк.