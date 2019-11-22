В Луганскую область назначили нового прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Луганской области Алексея Ляшенко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В понедельник заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов официально представил Ляшенко коллективу. Мамедов также отметил, что в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы управления департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В Луганской области в этом направлении будет работать Константин Караман.

Ляшенко родился 21 марта 1985 года в Харькове, в органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил. Является участником боевых действий.