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В Луганской области объявлено штормовое предупреждение - ожидают снегопад с гололедом

Вчера, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Укргидрометцентра, в течение суток, 3 декабря, в Украине ожидается снег и мокрый снег с образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

В Луганской области ухудшение погодных условий прогнозируют с утра, 3 декабря. В течении суток возможно выпадение мокрого снега с дождем и гололед на дорогах.

В северных районах области температура опустится до -2 — -6 градусов ниже нуля.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.


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