Россия признала дипломы медицинского университета из оккупированного Луганска

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Согласно приказу российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки считается теперь прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет.

Согласно заключению экспертов по результатам аккредитационной экспертизы, вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.