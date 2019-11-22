В Луганской области село осталось без электричества из-за кражи кабеля

По информации КП «Единая аварийно-диспетчерская служба Северодонецка», в связи с повреждением 2 декабря в 2:45 кабельной вставки (попытка хищения) на опоре воздушной линии электропередач, без электроэнергии остались 760 абонентов поселка Сиротино.

Ремонтные работы проводят бригады Северодонецкого РЭС ООО «Луганское энергетическое объединение». Восстановление электроснабжения в населенный пункт запланировано в течение дня.

Кроме того, в результате повреждения о 21:45 ч 01.12.2019 года входного силового кабеля, без электроэнергии находится 2/3 жилого дома №29 по улице Егорова. Восстановление электроснабжения также запланировано в течение дня.