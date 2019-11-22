В Луганской области банки заплатили 14 млн гривень налогов с депозитных процентов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что финансовые учреждения Луганщины за десять месяцев 2019 заплатили 14 млн грн с процентов своих вкладчиков.

Наибольшие суммы направили в государственный бюджет субъекты хозяйствования Северодонецка.

Банковские учреждения, кредитные союзы и другие финансовые организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины платят с процентов депозитных вкладов налог на доходы физических лиц. Ставка составляет 18 процентов.

При этом при начислении платежа информация о суммах банковского счета, сберегательного сертификата или вклада члена кредитного союза, начисленные проценты, а также сведения о вкладчиках остаются конфиденциальными.