1 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли 2 украинских военных

1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все обстрелы соссредоточились в Донецкой области.

В районе Новолуганского российские боевики обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Лебединского, Широкино, Павлополя и Красногоровки украинских военных обстреливали из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новогригорьевки боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм.

Во время попытки российской диверсионной группы зайти в тыл позиций ВСУ, на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.

В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.