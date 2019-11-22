1 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли 2 украинских военных

1 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли 2 украинских военныхВчера, 10:13
1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Все обстрелы соссредоточились в Донецкой области.
В районе Новолуганского российские боевики обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Лебединского, Широкино, Павлополя и Красногоровки украинских военных обстреливали из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новогригорьевки боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм.
Во время попытки российской диверсионной группы зайти в тыл позиций ВСУ, на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.
В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.