У Зеленского провели тайные переговоры с РФ по газу

На неанонсированной встрече Министры энергетики Украины и России, а также главы Нафтогаза, Газпрома и ОГТС обсудили возможность транзита газа в ЕС. Также У Зеленского решили не сообщать о деталях переговоров.

28 ноября в Вене прошла двухсторонняя встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что встреча прошла в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.

«Обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с Европейской стороной», — говорится в сообщении.

На сайте Министерства энергетики России уточняется, что в переговорах участвовали также глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, руководитель Оператора ГТС и глава Газпрома Алексей Миллер.