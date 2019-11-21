» » Так называемого «министра МЧС» российских оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Так называемого «министра МЧС» российских оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества так называемого «министра чрезвычайных ситуаций ДНР» Алексея Кострубицкого.

Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, приговор вынес Константиновский горрайонный суд Донецкой области. Кострубицкого признали виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

По материалам следствия, осужденный — бывший работник органов МЧС, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого «министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР».

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:18

У Зеленского провели тайные переговоры с РФ по газу

Сегодня, 10:00

Так называемого «министра МЧС» российских оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 09:38

28 ноября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 15:19

В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов из-за обрыва проводов

Вчера, 15:04

Укрпошта сэкономила почти 8 млн грн на закупки дизельного топлива по рамочным соглашениям на ProZorro

Вчера, 14:40

У Данилова есть 5 сценариев для реинтеграции Донбасса

Вчера, 14:32

Как не быть обманутым при договоре на строительные и ремонтные работы

Вчера, 11:19

В Кременском районе спасли вмерзшую в лед стаю лебедей

Вчера, 10:46

ГБР и СБУ пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой

Вчера, 10:40

27 ноября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня.

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

27-11-2019, 16:38

Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень

Новости Украины:

Сегодня, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

Вчера, 12:49

LPG-массаж: как получить идеальное тело

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

26-11-2019, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

26-11-2019, 17:21

В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал

26-11-2019, 10:20

На трассе Киев-Одесса массовая авария с 11 автомобилями

25-11-2019, 12:44

Закон Зеленского «против вырубки Карпат» наоборот способствует их уничтожению – экоактивисты

25-11-2019, 12:13

Громкое дело о складе оружия под Киевом обернулось провалом полиции Авакова

22-11-2019, 11:14

В Одессе танкер-заправщик Delfi сел на мель из-за шторма

22-11-2019, 11:05

В Одессе из-за аварийной посадки самолета закрыт аэропорт

22-11-2019, 11:00

В Киеве на Гончара взорвали лифт

21-11-2019, 13:24

В Одесе ураган повалил 12 деревьев и обесточил десятки домов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Так называемого «министра МЧС» российских оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня