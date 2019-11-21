Так называемого «министра МЧС» российских оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества так называемого «министра чрезвычайных ситуаций ДНР» Алексея Кострубицкого.

Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, приговор вынес Константиновский горрайонный суд Донецкой области. Кострубицкого признали виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

По материалам следствия, осужденный — бывший работник органов МЧС, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого «министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР».

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.