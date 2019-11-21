28 ноября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня

28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Все обстрелы сосредоточились в Донецкой области.

Неподалеку Новотроицкого, Новолуганского и Шумов боевики вели обстрел из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого и Майорска российские террористы обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Также под обстрелом оказалась украинская территория вблизи Березового, Красногоровки, Марьинки и Водяного - из стрелкового оружия, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.