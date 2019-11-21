Укрпошта сэкономила почти 8 млн грн на закупки дизельного топлива по рамочным соглашениям на ProZorro

Укрпочта выполнила первое заключенное рамочное соглашение на закупку дизельного топлива для собственных нужд. За 7 месяцев текущего года экономия составила 7,9 млн грн от общей суммы ожидаемой стоимости.

В рамках соглашения компании-участники поставили Укрпочте более 1,6 млн литров дизельного топлива.

За 7 месяцев было проведено 26 отборов среди 5 участников рамочного соглашения ЧП «ОККО КОНТРАКТ», ООО «МАНГО-ГРУПП», ООО «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», ООО «Глуск УКРАИНА» и ООО «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» на общую сумму 43 млн грн.

«Реальный эффект от применения механизма рамочного соглашения для нас гораздо больше, чем просто расчетная экономия. За это время мы не имели никаких проблем с поставками, всегда получали топливо по текущей рыночной цене, при этом не нужно было постоянно проводить переговоры, заказывать справки и оформлять дополнительные соглашения на изменение цен, хотя колебания на рынке доходили до 22% за месяц (как это было в сентябре). Таким образом службе закупок компании удалось в течение 7 месяцев обеспечить Укрпочту качественным топливом, которое поставлялось с необходимой регулярностью и по лучшим текущим ценам. Несмотря на значительные рыночные колебания и стереотипы, связанные с государственными закупками, использование этого механизма позволило Укрпочте перевести партнерские отношения с участниками рынка на новый качественный уровень», — отметил заместитель генерального директора по закупкам Александр Наход.

Укрпочта уже начала подписание нового рамочного соглашения по закупке дизельного топлива на следующие 2 года и с декабря планирует начать еженедельные отборы среди ее участников. В новом рамочном соглашении по закупке дизельного топлива на 2020–2021 гг. Участвует уже 9 поставщиков, среди которых крупнейшие игроки этого рынка. Это свидетельствует о заинтересованности рынка в работе по простым и прозрачным правилам закупки по рамочным соглашением.

В общем Укрпочта планирует закупить в рамках нового соглашения мелким оптом 6,2 миллионов литров дизельного топлива. Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 186 млн грн с НДС.