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У Данилова есть 5 сценариев для реинтеграции Донбасса

Сегодня, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи. 

Как отметил Данилов, ключевыми вопросами являются возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.
Также Данилов считает приоритетным вопросом  создание гуманитарных коридоров для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территорий — украинские граждане имеют право свободно пересекать линию разграничения.

«СНБО тщательно изучила ситуацию на временно оккупированных территориях и разработала 5 сценариев реинтеграции. Работа продолжается с 1-го дня, все сценарии — на пользу Украине» — заявил Алексей Данилов во время дискуссии «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты».

По словам Данилова, оппоненты Украины будут делать все возможное, чтобы вынудить вступить в переговоры с боевиками, но «нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия». Секретарь СНБО подчеркнул, что на оккупированном Донбассе нет властей ДНР и ЛНР, а есть представители РФ.


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