27 ноября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня.

27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной, где боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 8 обстрелов:

вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.