27 ноября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня.Сегодня, 10:40
27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной, где боевики вели обстрел из стрелкового оружия.
В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 8 обстрелов:
- вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного, что на Приазовье - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.