» » Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень

Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень

Сегодня, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» предусмотрена новая бюджетная программа «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья», с объемом финансирования 200 млн грн.

Сегодня на заседании Правительства был утвержден Порядок использования этих средств - 100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПО и 100 млн грн для кредитования участников АТО и/или ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты.

В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%.

Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Перечень лиц, в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой утверждает Минрегион.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

Сегодня, 16:38

Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень

Сегодня, 16:28

За 2019 год в Украине поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии

Сегодня, 14:53

ГБР: Сотрудники СБУ систематически вымогали взятки у предпринимателей

Сегодня, 13:10

В Луганской области полицейские выявили группу торговцев психотропами «PVP»

Сегодня, 11:42

Нацбанк обвинил Коломойского и Дубинского в атаке на финансовую систему. Зеленский молчит

Сегодня, 10:51

На Рождество и Новый год украинцы будут отдыхать 10 дней

Сегодня, 10:25

Российские террористы обстреляли Крымское и Новотошковское из 82-мм минометов

Сегодня, 10:16

В Луганской области собрали более 2,6 млрд гривень налога на доходы физлиц

Вчера, 14:18

В ОБСЕ сообщают о замене рельсов на мосту в Станице Луганской

Вчера, 14:14

В Луганской области отправили в суд дело пограничника-террориста

Вчера, 14:02

Российские террористы ведут обстрелы в районе разведения войск возле Богдановки

Новости Украины:

Сегодня, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

Вчера, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

Вчера, 17:21

В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал

Вчера, 10:20

На трассе Киев-Одесса массовая авария с 11 автомобилями

25-11-2019, 12:44

Закон Зеленского «против вырубки Карпат» наоборот способствует их уничтожению – экоактивисты

25-11-2019, 12:13

Громкое дело о складе оружия под Киевом обернулось провалом полиции Авакова

22-11-2019, 11:14

В Одессе танкер-заправщик Delfi сел на мель из-за шторма

22-11-2019, 11:05

В Одессе из-за аварийной посадки самолета закрыт аэропорт

22-11-2019, 11:00

В Киеве на Гончара взорвали лифт

21-11-2019, 13:24

В Одесе ураган повалил 12 деревьев и обесточил десятки домов

21-11-2019, 13:06

САП обвинила Андрея Садового в злоупотреблении властью

19-11-2019, 11:47

Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня