Кабмин выделил на кредитование жилья переселенцам и участникам АТО по 100 млн гривень

Изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» предусмотрена новая бюджетная программа «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья», с объемом финансирования 200 млн грн.

Сегодня на заседании Правительства был утвержден Порядок использования этих средств - 100 млн грн будет направлено для предоставления кредитов ВПО и 100 млн грн для кредитования участников АТО и/или ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты.

В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%.

Распределение бюджетных средств между административно-территориальными единицами осуществляет Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Перечень лиц, в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой утверждает Минрегион.