ГБР: Сотрудники СБУ систематически вымогали взятки у предпринимателей

В Государственном бюро расследований рассказали о вымогательстве взяток сотрудниками СБУ у предпринимателей. При этом, как сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко , следователи разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования.

По предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до +300000 гривен. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий. ГБР уже провело обыски в помещениях ДОДТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Схема по попередниею версии следствия была такова:

первый заместитель начальника ДОДТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги.

Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму.

Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОДТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОДТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОДТЛ, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.