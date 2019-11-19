ГБР: Сотрудники СБУ систематически вымогали взятки у предпринимателей

ГБР: Сотрудники СБУ систематически вымогали взятки у предпринимателейСегодня, 14:53
В Государственном бюро расследований рассказали о вымогательстве взяток сотрудниками СБУ у предпринимателей. При этом, как сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, следователи разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования.
По предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до +300000 гривен. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий. ГБР уже провело обыски в помещениях ДОДТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.
Схема по попередниею версии следствия была такова:
- первый заместитель начальника ДОДТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги.
- Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму.
- Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОДТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.
- Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОДТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОДТЛ, задействованным в схеме.
Сейчас решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.