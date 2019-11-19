Нацбанк обвинил Коломойского и Дубинского в атаке на финансовую систему. Зеленский молчит

Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ «титушки».

Об этом завили представители правления Национального банка Украины.

Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиардов долларов США, выведенных из ПриватБанка до национализации. В то же время государство — Президент, Правительство, Национальный банк — объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены. Цель атаки — создать управляемый информационный хаос, чтобы:

дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ;

избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведены из ПриватБанка средства;

помешать сотрудничества Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ, который поддерживает позицию государства, бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

О заказном характере этой информационной кампании и о том, что заказчиком является именно Игорь Коломойский, говорят ряд фактов.

Во-первых, митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах. Организатором митингов является общественная организация «Стоп коррупции», которую исключили в сентябре 2018 с Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликта интересов.

Во-вторых, к митингам с 25 ноября присоединились работники «Никопольского завода ферросплавов» и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

В-третьих, атака реализуется через главного «исполнителя» — депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевета, требования и ожидания «той» стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов.

Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и др.

Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства. Призываем медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ за объективное освещение событий — говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте НБУ.