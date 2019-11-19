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На Рождество и Новый год украинцы будут отдыхать 10 дней

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины разослал рекомендации по выходным дням на католическое и православное Рождество, а также на Новогодние праздники 2019–2020 года.
Среда 25 декабря 2019 года будет днем отдыха по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю (католическое рождество). 24 декабря рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.

Понедельник и вторник перед Новым Годом, 30 и 31 декабря, также будут выходными. Их придется отработать 21 и 28 декабря. 28 декабря будет сокращенным рабочим днем.

На Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 29-го декабря 2019 до 1 января 2020 года включительно.

Кроме того, 4 подряд выходных будет и в начале января — по случаю Рождества отмечаемому православными по устаревшему юлианскому календарю.

Кабинет министров перенес рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января, поэтому 4–7 января включительно будут нерабочими.


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