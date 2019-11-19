В Луганской области собрали более 2,6 млрд гривень налога на доходы физлиц

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-октября в бюджеты всех уровней поступило 2,603 млрд гривень налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговики отметили, что местные бюджеты получили 1,942 млрд гривень НДФЛ, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 267,1 млн гривень. В государственный бюджет мобилизовано 661,5 млн гривень НДФЛ или на 88,4 млн гривень больше, чем за 10 месяцев 2018 года.

Также в ведомстве отметили, что в октябре текущего года в госбюджет поступило 71,9 млн гривень НДФЛ, в местные бюджеты - 212,3 млн гривень.