Российские террористы ведут обстрелы в районе разведения войск возле Богдановки

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации нагло провоцируют наши войска.

Сегодня утром, 26 ноября, российские наемники совершили обстрел со своих позиций в районе Петровского с АГС по нашим позициям вблизи Старогнатовки.

С начала суток уже осуществлено 3 - с применением автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - с 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 и 09.30 - 09.50.

Как видно из схемы, российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 «Петровское».



Объединенные силы пока огонь в ответ не открывают, но готовы к адекватным действиям.

Провокация со стороны ЗФ РФ происходит накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.