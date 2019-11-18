Налогоплательщикам в Луганской области возмещено почти 100 млн грн НДС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 10 месяцев 2019 налогоплательщики Луганщины подали 111 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 144,2 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 101 заявление на общую сумму 170,6 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за январь-октябрь текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 32,5 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 98,2 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.