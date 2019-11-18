Зеленский хочет открыть дорогу для контрабанды спирта из ЛНР и ДНР

Отказ от спирта украинского производства и разрешение на импорт спровоцируют контрабанду левого спирта из Приднестровья и оккупированных территорий. Такой прогноз, в случае окончательного принятия спиртного законопроекта № 2300, озвучил экономист Александр Охрименко, передает УНН .

По его словам, то, что сегодня пытаются сделать в спиртовой отрасли уже имело место во времена президентства Кучмы.

«Все что сейчас происходит (намерение разрушить государственную монополию на производство спирта и открыть импорт — ред.) — у нас это все было при Кучме, в 90-х годах. И этот чужой спирт, и использование спирта не украинского происхождения — все было. Кучма чего сделал Укрспирт? Потому что видел, что делается. Более того — существовала специальная государственная структура, которая контролировала производство спиртосодержащих напитков… Кучма фактически закрутил эту гаечку. И то что они (Офис Президента — ред.) Сейчас делают — они гаечку раскручивают, а потом будет истерия», — говорит Охрименко.

По его словам отказ от спирта украинского происхождения и разрешение на импорт такого товара спровоцируют контрабанду.

«Будет контрабанда из т. н. ДНР и ЛНР, контрабанда из Приднестровья левого спирта. О качестве этого продукта я молчу. Завезут — разольют и будут гнать самогон», — отметил эксперт.

Он также предположил, что законопроект № 2300 авторства Офиса Президента появился не просто так.

«Я думаю, что по этому закону стоят ребята, которые при Кучме были спиртовыми королями. К тому времени, как образовали „Укрспирт“. И сейчас они хотят вернуться», — резюмировал Охрименко.