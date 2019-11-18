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25 ноября российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Троицкого из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Крымского боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области обстрелы велись в районе Марьинки, Старогнатовки, Новолуганского и Зайцево.

Дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля на излете пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.


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