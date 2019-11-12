В Северодонецке Зооконтроль стерилизует и прочипует около 70 бродячих животных

Уже в третий раз в Северодонецке проводится работа по профилактической прививки от бешенства и регулирования численности бездомных животных. В городе работают специалисты общественной организации «ЗооКонтроль».

Как сообщили в пресс-службе городского совета, в настоящее время уже выловлено около 70 бездомных животных. Это собаки, которые живут возле рынков, объектов социальной сферы, в парке, скверах по ул. Новикова, Донецкой, Федоренко, Вилесова, Б.Лищины и др. Часть животных уже прооперирована и поставлена на учет в электронной базе организации. На ухо каждой обработанной собаки прицепленна голубая клипса. Для того, чтобы «ЗооКонтроль» работал в Северодонецке, депутатами выделены средства из городского бюджета.

Помимо прививок волонтеры спасают и раненых животных.

Как пишет Зооконтроль на своей странице в Фейсбук, на проходной АЗОТа была найдена раненая собака с порезом от стекла. Хирург-ветеринар провел животному операцию и в настоящее время животное находится в клинике.

Врач диагностировал глубокий разрез мягких тканей, но внутренние органы, к счастью, не задеты. После операции пациентка побудет в веткомплексе, пока хирург не разрешит отдать её волонтёрам.

Помимо стерилизации и чипов животніе также получают прививки от бешенства, которое смертельно не тлько для животных, но и для людей . Единственным действенным средством профилактики бешенства в городе является вакцинация животных.